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МИД КНДР заявил об угрозе ядерной войны из-за действий США и Южной Кореи близ полуострова

26 июня 2023 07:43
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США и Южная Корея довели напряженность на Корейском полуострове до максимального уровня, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на МИД КНДР, передает РИА Новости.

В ведомстве считают, что из-за агрессивных шагов США возникла чрезвычайно дестабилизированная ситуация, которая приближается к возможной ядерной войне. В исследовании МИД КНДР текущая военная напряженность на полуострове сопоставляется с обстановкой перед Корейской войной 1950-53 годов. При этом США и Южная Корея обвиняются в ненормальной антикоммунистической военной конфронтации и риторических угрозах. 

Исследование предостерегает, что ситуация на полуострове может стремительно разгореться в мировую и полномасштабную ядерную войну с разрушительными и бесповоротными последствиями для стран региона и всего земного шара.

# Международная политика

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