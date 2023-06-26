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Италия не справляется с наплывом мигрантов, которые хотят попасть в ЕС

26 июня 2023 07:43
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Мигранты атаковали Италию. Почти 800 человек только за минувшие сутки высадились на небольшом острове Лампедуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из основных пунктов въезда в ЕС для тех, кто пересекает Средиземное море.

Италия не справляется с наплывом мигрантов, которые хотят попасть в ЕС-1

По данным ООН, в 2022 году туда добрались более 46 тысяч человек – почти половина всех мигрантов, прибывших в Италию. Остров к такому не готов, поэтому ожидается, что в ближайшие дни часть вновь прибывших людей перевезут в другие регионы страны.

# Беженцы # Новости Италии # Фотофакт

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