Прямой эфир

В Тель-Авиве автомобиль наехал на группу людей, после чего водитель открыл стрельбу. Есть погибший и раненые

08 апреля 2023 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. В Израиле мобилизовали резервистов и дополнительные армейские силы. Такое решение принял премьер-министр страны после ночного теракта в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тель-Авиве автомобиль наехал на группу людей, после чего водитель открыл стрельбу. Есть погибший и раненые-1

7 апреля автомобиль на высокой скорости наехал на группу людей. После чего водитель вышел из машины и открыл стрельбу. Погиб один итальянский турист, еще семеро человек получили ранения. Как сообщили местные медики, все пострадавшие – иностранные граждане. Трое из них доставлены в больницу, их состояние оценивается как среднетяжелое.

В Тель-Авиве автомобиль наехал на группу людей, после чего водитель открыл стрельбу. Есть погибший и раненые-4

Сам преступник был нейтрализован сотрудниками полиции.

# Теракт # Новости Израиля # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый антирекорд США: предприятия массово закрываются из-за банкротства
07 апреля 2023 20:21

Новый антирекорд США: предприятия массово закрываются из-за банкротства

Трамп обошёл Байдена по популярности у избирателей
07 апреля 2023 20:19

Трамп обошёл Байдена по популярности у избирателей

В Румынии фермеры протестуют против ввоза дешёвого зерна из Украины
07 апреля 2023 19:32

В Румынии фермеры протестуют против ввоза дешёвого зерна из Украины