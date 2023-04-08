В Тель-Авиве автомобиль наехал на группу людей, после чего водитель открыл стрельбу. Есть погибший и раненые

Новости Израиля. В Израиле мобилизовали резервистов и дополнительные армейские силы. Такое решение принял премьер-министр страны после ночного теракта в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 апреля автомобиль на высокой скорости наехал на группу людей. После чего водитель вышел из машины и открыл стрельбу. Погиб один итальянский турист, еще семеро человек получили ранения. Как сообщили местные медики, все пострадавшие – иностранные граждане. Трое из них доставлены в больницу, их состояние оценивается как среднетяжелое.