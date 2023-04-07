В Румынии фермеры протестуют против ввоза дешёвого зерна из Украины

Новости Румынии. В сложной ситуации оказались румынские фермеры. Тысячи людей вышли на протесты и заблокировали многие трассы тракторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты недовольны политикой европейских властей, которые поддерживают украинских производителей зерна в ущерб местным. В результаты чего ЕС буквально завален дешевым зерном из Украины, в то время как местные фермеры остались без рынка сбыта.