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В Румынии фермеры протестуют против ввоза дешёвого зерна из Украины

07 апреля 2023 19:32
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Новости Румынии. В сложной ситуации оказались румынские фермеры. Тысячи людей вышли на протесты и заблокировали многие трассы тракторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии фермеры протестуют против ввоза дешёвого зерна из Украины-1

Демонстранты недовольны политикой европейских властей, которые поддерживают украинских производителей зерна в ущерб местным. В результаты чего ЕС буквально завален дешевым зерном из Украины, в то время как местные фермеры остались без рынка сбыта.

# Акции протеста # Новости Румынии # Фотофакт

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