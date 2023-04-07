Новый антирекорд США: предприятия массово закрываются из-за банкротства

С каждым месяцем закрывается все больше компаний. Еще в январе 2023 года о банкротстве сообщили 54 предприятия. А уже в марте число превысило 70. В эту статистику входят корпорации с активами не менее 2 миллионов долларов, а также частные компании с активами около 10 миллионов. Как считают эксперты, сложившаяся ситуация стала результатом политики Федеральной резервной системы США по повышению ставок. Еще больше ситуацию усугубляет банковский кризис.