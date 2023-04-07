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Трамп обошёл Байдена по популярности у избирателей

07 апреля 2023 20:19
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Новости США. Дональд Трамп обошел Джо Байдена по популярности у избирателей. Согласно опросу, опубликованному в местных СМИ, за экс-президента США готовы проголосовать 44 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп обошёл Байдена по популярности у избирателей-1

В то время как нынешнего главу Белого дома поддерживают 42 %. Особую поддержку Трамп получил после недавних обвинений в фальсификации документов. Американцы уже назвали это политическим преследованием и прямым вмешательством в выборы. Поскольку именно Трампа называют главным конкурентом Байдена.

# Выборы в США # Джозеф Байден # Дональд Трамп # Новости США # Фотофакт

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