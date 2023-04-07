Трамп обошёл Байдена по популярности у избирателей

Новости США. Дональд Трамп обошел Джо Байдена по популярности у избирателей. Согласно опросу, опубликованному в местных СМИ, за экс-президента США готовы проголосовать 44 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то время как нынешнего главу Белого дома поддерживают 42 %. Особую поддержку Трамп получил после недавних обвинений в фальсификации документов. Американцы уже назвали это политическим преследованием и прямым вмешательством в выборы. Поскольку именно Трампа называют главным конкурентом Байдена.