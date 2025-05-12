Каллас выдвинула ультиматум РФ из-за предложения Путина по переговорам

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что переговоры с Россией без прекращения огня невозможны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин предлагал провести 15 мая в Стамбуле прямой диалог с Украиной. После призыва лидера Штатов Дональда Трампа дать согласие на встречу глава Украины Владимир Зеленский в социальной сети X написал, что ждет Путина в Турции, хотя раньше настаивал на длительном прекращении огня.

В администрации президента Турции сообщили, что не располагают информацией о визите Зеленского 15 мая.