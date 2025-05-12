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Каллас выдвинула ультиматум РФ из-за предложения Путина по переговорам

12 мая 2025 11:49
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Каллас выдвинула ультиматум РФ из-за предложения Путина по переговорам-0

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что переговоры с Россией без прекращения огня невозможны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин предлагал провести 15 мая в Стамбуле прямой диалог с Украиной. После призыва лидера Штатов Дональда Трампа дать согласие на встречу глава Украины Владимир Зеленский в социальной сети X написал, что ждет Путина в Турции, хотя раньше настаивал на длительном прекращении огня.

В администрации президента Турции сообщили, что не располагают информацией о визите Зеленского 15 мая.

Фото: pixabay

# Международная политика

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