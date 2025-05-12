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Польские перевозчики возобновили блокаду границы с Украиной

12 мая 2025 13:13
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Польские перевозчики возобновили блокаду границы с Украиной-0

Польские перевозчики возобновили блокаду в Дорохуске на границе с Украиной. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на одного из лидеров коалициинационалистов и евроскептиков «Конфедерация» Рафал Меклер.

Меклер проинформировал на своей странице в социальной сети, что граница стоит. Польские перевозчики намерены блокировать границу на фоне наплыва конкурентов с украинской стороны. Они вытесняют польских перевозчиков из двусторонних и внутриевропейских перевозок. Еще одной причиной блокады стала задержка польских грузовиков на украинской стороне. Фурам приходится ждать много дней, чтобы пересечь границу.

В прошлом году польские перевозчики и фермеры несколько раз блокировали границу с Украиной.

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