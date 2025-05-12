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Косачев назвал комедианством намерение Зеленского приехать в Стамбул к Путину

12 мая 2025 11:13
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подверг критике готовность президента Украины Владимира Зеленского лично ожидать лидера РФ Владимира Путина в Стамбуле, расценив ее как «комедию» и отметив важность тщательной подготовки к встречам на высшем уровне, в качестве примера приведя неудачную встречу Зеленского в Белом доме в феврале. Об этом пишет ТАСС.

Он обвинил Зеленского в том, что тот пытался переложить вину за неготовность на Россию, а сам избегал встреч.

Он высказал уверенность в Турции как в посреднике и подчеркнул символизм Стамбула как места встречи. 

Ранее президент РФ Путин предложил прямые переговоры с Украиной без предусловий 15 мая в качестве ответа на призыв Зеленского к прекращению огня с 12 мая и готовности к переговорам в Турции после аналогичного призыва президента США.

# Международная политика

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