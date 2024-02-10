В Таиланде задержали канадца, который открыл дверь самолёта

Как сообщают представители международного аэропорта Чиангмай, инцидент привел к нарушению работы авиагавани. Сбой затронул десятки рейсов, многие из них пришлось перенести или отменить. По данным местных СМИ, обвиняемый заявил, что был вынужден пойти на такой шаг из-за угрозы своей безопасности. До этого он дважды обращался за помощью и принимал несколько раз неизвестные медикаменты. После снятия пассажира с рейса самолет смог вылететь. Теперь канадцу может грозить высшая мера наказания, тюремное заключение сроком до 20 лет или крупный штраф.