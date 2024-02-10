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В Таиланде задержали канадца, который открыл дверь самолёта

10 февраля 2024 07:31
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В Таиланде арестовали гражданина Канады, который открыл дверь самолета перед взлетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде задержали канадца, который открыл дверь самолёта-1

Как сообщают представители международного аэропорта Чиангмай, инцидент привел к нарушению работы авиагавани. Сбой затронул десятки рейсов, многие из них пришлось перенести или отменить. По данным местных СМИ, обвиняемый заявил, что был вынужден пойти на такой шаг из-за угрозы своей безопасности. До этого он дважды обращался за помощью и принимал несколько раз неизвестные медикаменты. После снятия пассажира с рейса самолет смог вылететь. Теперь канадцу может грозить высшая мера наказания, тюремное заключение сроком до 20 лет или крупный штраф.

# ЧП # Новости Таиланда

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