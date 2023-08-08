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В Таиланде провели гонку буйволов в честь старта сезона выращивания риса

08 августа 2023 08:46
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Новости Таиланда. В Таиланде стартовал сезон выращивания риса. Отметили его начало традиционной гонкой буйволов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правила очень просты: чтобы одержать победу, необходимо первым прийти на финиш. Длина трассы – 200 метров. Претендентов на первое место 30. В каждой упряжке по два буйвола.

В Таиланде провели гонку буйволов в честь старта сезона выращивания риса-1

Ноппадорн Понпайпарн, участник соревнований:
Я очень взволнован. Здесь много опытных гонщиков, и они мои соперники. Но мы еще поборемся за победу.

В Таиланде провели гонку буйволов в честь старта сезона выращивания риса-4

Власти считают, что подобные гонки – жест благодарности бесценным для тайцев животным. Мероприятие напоминает об исторической роли буйволов в сельском хозяйстве. Будет ли этот сезон урожайным, пока непонятно. Стране угрожает засуха. Количество осадков заметно сократилось.

# Необычное # Новости Таиланда # Фотофакт

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