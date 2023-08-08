В Таиланде провели гонку буйволов в честь старта сезона выращивания риса

Новости Таиланда. В Таиланде стартовал сезон выращивания риса. Отметили его начало традиционной гонкой буйволов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правила очень просты: чтобы одержать победу, необходимо первым прийти на финиш. Длина трассы – 200 метров. Претендентов на первое место 30. В каждой упряжке по два буйвола.

Ноппадорн Понпайпарн, участник соревнований:

Я очень взволнован. Здесь много опытных гонщиков, и они мои соперники. Но мы еще поборемся за победу.