Королевская почта Великобритании запустила доставку отправлений с помощью дронов
Первая в стране. Королевская почта Великобритании запустила доставку отправлений с помощью беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дроны перевозят письма между Оркнейскими островами. Это архипелаг на северо-востоке от Шотландии. Правда, это касается только посылок весом до 6 килограммов.
Крис Пакстон, сотрудник Королевской почты:
Я работаю уже 20 лет и должен сказать, что это самое захватывающее дело, в котором я когда-либо участвовал. Это действительно что-то новое.
Использование беспилотников для доставки почтовых отправлений поможет сократить количество вредных веществ, считают специалисты. Ранее попытки внедрить такой способ предприняла Швейцарская почтовая служба. Но после ряда аварий от идеи решили отказаться.