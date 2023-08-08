Королевская почта Великобритании запустила доставку отправлений с помощью дронов

Первая в стране. Королевская почта Великобритании запустила доставку отправлений с помощью беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дроны перевозят письма между Оркнейскими островами. Это архипелаг на северо-востоке от Шотландии. Правда, это касается только посылок весом до 6 килограммов.

Крис Пакстон, сотрудник Королевской почты:

Я работаю уже 20 лет и должен сказать, что это самое захватывающее дело, в котором я когда-либо участвовал. Это действительно что-то новое.