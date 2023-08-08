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Королевская почта Великобритании запустила доставку отправлений с помощью дронов

08 августа 2023 08:45
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Первая в стране. Королевская почта Великобритании запустила доставку отправлений с помощью беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дроны перевозят письма между Оркнейскими островами. Это архипелаг на северо-востоке от Шотландии. Правда, это касается только посылок весом до 6 килограммов.

Королевская почта Великобритании запустила доставку отправлений с помощью дронов-1

Крис Пакстон, сотрудник Королевской почты:
Я работаю уже 20 лет и должен сказать, что это самое захватывающее дело, в котором я когда-либо участвовал. Это действительно что-то новое.

Королевская почта Великобритании запустила доставку отправлений с помощью дронов-4

Использование беспилотников для доставки почтовых отправлений поможет сократить количество вредных веществ, считают специалисты. Ранее попытки внедрить такой способ предприняла Швейцарская почтовая служба. Но после ряда аварий от идеи решили отказаться.

# Необычное # Новости Великобритании # Фотофакт

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