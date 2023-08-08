В Канаде проходит танцевальный фестиваль, посвящённый карибской культуре
Новости Канады. Яркими цветами окрасились улицы канадского города. В Торонто проходит танцевальный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он посвящен карибской культуре. Продлится веселье 5 дней, все это время команды из разных уголков страны будут бороться за главный трофей соревнований. Всего за звание победителя поспорят 12 коллективов.
Нардли Доктер, участница танцевального коллектива:
Замечательная атмосфера. Я просто наслаждаюсь праздником. Готова танцевать хоть каждый день, чтобы возвращаться сюда снова.
От калипсо до регги: какую только музыку ни услышишь на фестивале. Но в любом случае стоять под нее не получится. Танцуют все: и участники, и зрители.