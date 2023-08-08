В Канаде проходит танцевальный фестиваль, посвящённый карибской культуре

Новости Канады. Яркими цветами окрасились улицы канадского города. В Торонто проходит танцевальный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он посвящен карибской культуре. Продлится веселье 5 дней, все это время команды из разных уголков страны будут бороться за главный трофей соревнований. Всего за звание победителя поспорят 12 коллективов.

Нардли Доктер, участница танцевального коллектива:

Замечательная атмосфера. Я просто наслаждаюсь праздником. Готова танцевать хоть каждый день, чтобы возвращаться сюда снова.