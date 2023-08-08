На Кубе начали использовать экологичные велосипеды из бамбука

Новости Кубы. Необычный двухколесный транспорт появился на улицах Гаваны. Местная компания создает бамбуковые велосипеды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начинали производители с детских моделей, теперь пришла очередь взрослых. Постепенно такое средство передвижения набирает популярность. В связи с этим в компании, помимо производства велосипедов из бамбука, решили заняться и обучением. Теперь сделать себе экотранспорт может любой желающий в течение нескольких занятий со специалистами.

Найвис Диас Лабо, руководитель производства:

На Кубе много бамбука – 28 видов. Для изготовления этих велосипедов достаточно трех. Бамбук – это растение, которое очень легко выращивать. К тому же такой велосипед – это экологически чистое транспортное средство.