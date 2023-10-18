В Таиланде прошёл конкурс поедания на скорость блюд национальной кухни

Новости Таиланда. Обед на скорость. В Таиланде прошел конкурс поедания блюд национальной кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрителей и участников встретила провинция Анг-Тонг. Не самая популярная у приезжих, но при этом богатая историческим наследием.

Организаторы решили познакомить с регионом туристов, для этого и придумали конкурс. Двадцать пять команд боролись за звание чемпиона. Съесть участникам надо было огромную порцию отварной рыбы, овощей, фруктов и яиц. Лидера определить было нетрудно: чья тарелка опустела быстрее, тот и победил.