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Латиноамериканцы наблюдали кольцевое солнечное затмение

18 октября 2023 08:56
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Латиноамериканцы стали свидетелями необычного зрелища. Жители Колумбии, Бразилии и Мексики наблюдали кольцевое солнечное затмение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это относительно редкое природное явление. Луна проходит перед Солнцем, тем самым создавая на мгновение видимость «огненного кольца» в небе.

Латиноамериканцы наблюдали кольцевое солнечное затмение-1

Омар Лопес, житель Мексики:
Это что-то действительно красивое, я думаю, это одна из тех вещей, которые вы не можете пропустить. Я проделал весь этот путь из Мехико, чтобы увидеть это, и возвращаюсь пораженный.

Латиноамериканцы наблюдали кольцевое солнечное затмение-4

Многие пришли на шоу подготовленными. С затемненными стеклами. Другие стояли в очередь к профессиональному телескопу. В любом случае, впечатлений хватило всем. Ведь пляжи, которые на время стали еще и обзорными площадками, были заполнены, как в самый теплый летний день.

# Необычное # Фотофакт

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