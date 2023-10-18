Латиноамериканцы наблюдали кольцевое солнечное затмение

Латиноамериканцы стали свидетелями необычного зрелища. Жители Колумбии, Бразилии и Мексики наблюдали кольцевое солнечное затмение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это относительно редкое природное явление. Луна проходит перед Солнцем, тем самым создавая на мгновение видимость «огненного кольца» в небе.

Омар Лопес, житель Мексики:

Это что-то действительно красивое, я думаю, это одна из тех вещей, которые вы не можете пропустить. Я проделал весь этот путь из Мехико, чтобы увидеть это, и возвращаюсь пораженный.