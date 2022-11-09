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В Таиланде прошёл фестиваль света – в небо выпустили миллионы фонариков

09 ноября 2022 09:23
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Новости Таиланда. Небо над Таиландом минувшей ночью наполнилось светом миллионов летящих фонариков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Таиланде прошёл фестиваль света – в небо выпустили миллионы фонариков-1

В Таиланде прошёл фестиваль света – в небо выпустили миллионы фонариков-3

В Таиланде прошёл фестиваль света – в небо выпустили миллионы фонариков-5

Этот фестиваль света на севере страны – своеобразный путь к духовному очищению. Людей покидают негативные эмоции, страхи и несчастья. С каждым зажженным фонариком в небо взмывают и накопившиеся беды. Мистическим действом часто руководят буддистские монахи, сопровождая ритуал. Фестиваль в 2022 году совпал с полным лунным затмением.  

# Фестиваль # Новости Таиланда # Фотофакт

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