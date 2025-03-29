В Таиланде под руинами 30-этажного здания ищут выживших после землетрясения

Число жертв природного катаклизма растет с неумолимой скоростью. Страшно даже представить: по последним данным, стихия унесла более 1 600 жизней. Без малого 3,5 тысячи человек нуждаются в медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002 человек.

Мандалай и Нейпьидо, ставшие эпицентром землетрясения, превратились в руины. Ситуация осложняется тем, что города лишены связи с миром, здесь отсутствует электричество и интернет. Среди хаоса и разрушений спасатели и волонтеры пытаются отыскать под завалами выживших. Масштабы бедствия столь велики, что сил и средств не хватает, а до некоторых районов и вовсе невозможно добраться, разрушены дороги и мосты.

Тем временем в столице Таиланда продолжаются работы на месте обрушения строящегося небоскреба. Более суток спасатели и кинологи, пробиваясь сквозь обломки, ищут оказавшихся в бетонной ловушке людей. Под завалами могут находиться более сотни человек, однако вести поиски в сложившихся обстоятельствах очень сложно.

Лю Цян, инженер международной компании по производству тяжелой техники:

Обрушение 30-этажного здания превратило спасательную операцию в кошмар. Нехватка техники, высота здания и необходимость чтить память погибших не позволяют проводить масштабные работы. Мы ждем плана от группы по ликвидации последствий стихийных бедствий, чтобы начать действовать, но понимаем, что время уходит.

В Таиланде объявлено чрезвычайное положение, медики работают на пределе возможностей, пытаясь справиться с потоком раненых. По словам врачей, ощущается острая нехватка медикаментов. Целые районы по-прежнему охвачены паникой, продолжается экстренная эвакуация.