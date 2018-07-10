В Таиланде начинается третий этап операции по спасению заблокированных в пещере подростков

Новости Таиланда. Там все еще остаются пять человек, включая тренера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если детей не выведут в ближайшие дни, то в пещере они могут остаться до октября. Всё о спасательной операции в Таиланде

Жизни тех, кого уже удалось доставить на поверхность, вне опасности. В ближайшие два дня будут готовы лабораторные анализы. Тогда будет ясна вся картина. Эвакуация каждого ребенка занимает около восьми часов. На пути приходится менять сотни баллонов с воздухом. Большая часть маршрута проходит под водой.