Прямой эфир

В Таиланде начинается третий этап операции по спасению заблокированных в пещере подростков

10 июля 2018 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Там все еще остаются пять человек, включая тренера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Таиланде начинается третий этап операции по спасению заблокированных в пещере подростков-1

Если детей не выведут в ближайшие дни, то в пещере они могут остаться до октября. Всё о спасательной операции в Таиланде

Жизни тех, кого уже удалось доставить на поверхность, вне опасности. В ближайшие два дня будут готовы лабораторные анализы. Тогда будет ясна вся картина. Эвакуация каждого ребенка занимает около восьми часов. На пути приходится менять сотни баллонов с воздухом. Большая часть маршрута проходит под водой. 

В Таиланде начинается третий этап операции по спасению заблокированных в пещере подростков-4

# Спасение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ми-8 потерпел крушение во время спасательной операции в горах Кыргызстана
09 июля 2018 19:44

Ми-8 потерпел крушение во время спасательной операции в горах Кыргызстана

В Украине полицейский ранен взрывом гранаты: что известно
09 июля 2018 19:38

В Украине полицейский ранен взрывом гранаты: что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность
09 июля 2018 19:15

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность