Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность

Эрдоган был переизбран на новый срок две недели назад. После досрочных выборов в силу вступили и поправки в Конституцию. Теперь Турция официально президентская республика. Ожидается, что 9 июля будет объявлен и состав нового кабинета министров, который в связи с переходом на новую форму правления будет назначаться главой государства.