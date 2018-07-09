Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность

Новости Турции. Торжественная церемония инаугурации прошла в здании Парламента в Анкаре в присутствии многочисленных зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Торжественная церемония инаугурации прошла в здании Парламента в Анкаре в присутствии многочисленных зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусскую делегацию возглавил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
Эрдоган был переизбран на новый срок две недели назад. После досрочных выборов в силу вступили и поправки в Конституцию. Теперь Турция официально президентская республика. Ожидается, что 9 июля будет объявлен и состав нового кабинета министров, который в связи с переходом на новую форму правления будет назначаться главой государства.