Прямой эфир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность

09 июля 2018 19:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Торжественная церемония инаугурации прошла в здании Парламента в Анкаре в присутствии многочисленных зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность-1

Белорусскую делегацию возглавил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность-4

Эрдоган был переизбран на новый срок две недели назад. После досрочных выборов в силу вступили и поправки в Конституцию. Теперь Турция официально президентская республика. Ожидается, что 9 июля будет объявлен и состав нового кабинета министров, который в связи с переходом на новую форму правления будет назначаться главой государства.

# Выборы # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Если детей не выведут в ближайшие дни, то в пещере они могут остаться до октября. Всё о спасательной операции в Таиланде
09 июля 2018 17:18

Если детей не выведут в ближайшие дни, то в пещере они могут остаться до октября. Всё о спасательной операции в Таиланде

В центре Франции произошёл взрыв
09 июля 2018 14:28

В центре Франции произошёл взрыв

Восемь детей спасены из пещеры в Таиланде
09 июля 2018 14:13

Восемь детей спасены из пещеры в Таиланде