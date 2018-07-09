В Украине полицейский ранен взрывом гранаты: что известно

Новости Украины. В Винницкой области Украины в результате взрыва гранаты ранен полицейский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Винницкой области Украины в результате взрыва гранаты ранен полицейский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло на железнодорожной станции. На спецлинию 102 поступило сообщение, что в Бершадском районе неизвестный угрожает людям гранатой. На место немедленно прибыли сотрудники патрульной службы.
Во время задержания злоумышленник бросил в сторону правоохранителей гранату. Нападавший задержан, известно, что он ранее был судим. Полицейский с тяжелыми травмами госпитализирован.