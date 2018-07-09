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Ми-8 потерпел крушение во время спасательной операции в горах Кыргызстана

09 июля 2018 19:44
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Новости Кыргызстана. В горах Кыргызстана при посадке потерпел крушение вертолет Сил воздушной обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ми-8 потерпел крушение во время спасательной операции в горах Кыргызстана-1

Это случилось во время спасательной операции в популярном у альпинистов районе. Из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый борт. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Принимаются меры по их эвакуации.

# Крушение # Фотофакт

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