Ми-8 потерпел крушение во время спасательной операции в горах Кыргызстана

Новости Кыргызстана. В горах Кыргызстана при посадке потерпел крушение вертолет Сил воздушной обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это случилось во время спасательной операции в популярном у альпинистов районе. Из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый борт. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Принимаются меры по их эвакуации.