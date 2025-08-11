Трамп вводит национальную гвардию в округ Колумбия на фоне разгула тяжких преступлений в Вашингтоне

На фоне растущей обеспокоенности уровнем правонарушений и ухудшением санитарного состояния Вашингтона. Дональд Трамп вводит национальную гвардию в округ Колумбия. Отметим, что это является крайней мерой, которую может предпринять президент в случае чрезвычайного положения в штате. О своих намерениях «положить конец» разгулу тяжких преступлений в городах он заявил на сегодняшней пресс-конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Катализатором к принятию данных мер послужил недавний инцидент с избиением сотрудника администрации президента группой подростков. Помимо применения силовых методов, Трамп заявил, что переводит полицию под федеральное управление. Однако мэр города решительно выступает против этого, заявляя, что масштабы проблемы преувеличены. Статистика однако говорит об обратном. Уровень убийств в Вашингтоне остается высоким по сравнению с другими городами США: в 2025 году уже зарегистрировано 98 насильственных смертей. И тем не менее граждане уверены, что военные не смогут решить эту проблему.

Похоже, те меры, которые собирается предпринять президент, – предвестник военной оккупации в округе Колумбия. Я думаю, что это приведет к очередным протестам и расовым чисткам, как было пару месяцев назад в Лос-Анджелесе. Сейчас я не очень верю в правоохранительную систему нашей страны.

Еще одной острой проблемой для Вашингтона являются бездомные. В городе с населением 700 тысяч человек их насчитывается около четырех тысяч. Трамп намерен решить проблему радикально, переместив бродяг за пределы города. Около 450 федеральных агентов уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск. Ранее Трамп предлагал переселить бездомных в «высококачественные» палатки, разбитые на недорогих земельных участках за пределами городов, обеспечив им доступ к медицинским услугам. Зашкаливающий уровень маргинальности присущ и Нью-Йорку. Там в 2024 году произошло более 580 тысяч преступлений. В соцсетях все чаще вирусятся ролики с личностями, которые своим поведением вызывают обеспокоенность у жителей города.