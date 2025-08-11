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Эстонские ученые построили дома из рисовой золы в Африке. Такое новшество в строительной сфере позиционируется экологически чистым. Инновационный рецепт оказался прост. Эстонские ученые просто смешали золу и рис. Андрей Николаевич, как вы считаете, это революция в строительстве или окончательная деградация эстонцев?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Эстонцы в данном случае снова не в лидерах. Ведь строить из грунта, из грязи, из соломы, из торфа и рисовой шелухи африканцам давно предлагают и австралийцы, и итальянцы, и другие, кто пошустрее. Однако, заметьте, девчонки, они так не у себя строят. Они это предлагают строить в Африке, далеко от людей, от цивилизации, от критики и от ответственности.

Что касается Эстонии, она, как известно, кроме шпрот, богата болотами. Торфяники занимают почти четверть территории этого стремительного прибалтийского тигра. И горючими сланцами. В свое время Советский Союз обеспечил Эстонию энергией, построив там Балтийскую электростанцию. И торфа из болот, и золы от сланцев в Эстонии завались. Но нет ни денег, ни перспектив. Вот эстонские ученые и предлагают африканцам строить дома из дерьма и палок. Примерно так же, как они строят и свое будущее.

Какая однако ирония судьбы – променять высокоразвитую цивилизацию на прозябание в качестве глухого угла Евросоюза, когда даже африканский заказ на смесь риса и золы подается большим научно-производственным прорывам. Такова она, цена неправильного выбора, девчонки.