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Саркози: Украина не должна вступать в НАТО или ЕС, чтобы не провоцировать Россию

14 сентября 2023 08:19
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Бывший лидер Франции Николя Саркози поделился своим мнением. Он считает, что Украина не должна вступать в Евросоюз и НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саркози: Украина не должна вступать в НАТО или ЕС, чтобы не провоцировать Россию-1

По словам политика, Киеву следует оставаться нейтральным. Ведь вступление в Альянс и другие объединения будет воспринято Россией как «провокация». Саркози призывает к дипломатии и переговорам в украинском вопросе. В противном случае «мир рискует скатиться к тотальной войне», подчеркнул он.

# Международная политика # Николя Саркози # Фотофакт

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