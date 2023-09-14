Саркози: Украина не должна вступать в НАТО или ЕС, чтобы не провоцировать Россию

Бывший лидер Франции Николя Саркози поделился своим мнением. Он считает, что Украина не должна вступать в Евросоюз и НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам политика, Киеву следует оставаться нейтральным. Ведь вступление в Альянс и другие объединения будет воспринято Россией как «провокация». Саркози призывает к дипломатии и переговорам в украинском вопросе. В противном случае «мир рискует скатиться к тотальной войне», подчеркнул он.