Немецкие супермаркеты решили уменьшить упаковки продуктов, чтобы поднять цены скрытно

Новости Германии. Немецкие супермаркеты перекладывают на потребителей свои экономические трудности. Высокие затраты на электричество, сырье и персонал компании покрывают за счет местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Немецкие супермаркеты перекладывают на потребителей свои экономические трудности. Высокие затраты на электричество, сырье и персонал компании покрывают за счет местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цены в продуктовых магазинах ФРГ растут. Казалось бы, увеличивать стоимость товара больше некуда. И производители решили делать это скрытно: за счет уменьшения объема и размеров упаковки.