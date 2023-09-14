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Немецкие супермаркеты решили уменьшить упаковки продуктов, чтобы поднять цены скрытно

14 сентября 2023 08:04
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Новости Германии. Немецкие супермаркеты перекладывают на потребителей свои экономические трудности. Высокие затраты на электричество, сырье и персонал компании покрывают за счет местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие супермаркеты решили уменьшить упаковки продуктов, чтобы поднять цены скрытно-1

Цены в продуктовых магазинах ФРГ растут. Казалось бы, увеличивать стоимость товара больше некуда. И производители решили делать это скрытно: за счет уменьшения объема и размеров упаковки.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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