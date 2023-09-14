Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Украине придётся завершить контрнаступление в октябре

Украина будет вынуждена завершить контрнаступательную операцию в октябре текущего года. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает РИА Новости.

По его словам, страна просто не сможет поддерживать боеспособность Вооруженных сил Украины. С начала контрнаступления ВСУ украинская сторона потеряла свыше 77 тыс. человек. По мнению Джонсона, продержаться ВСУ смогут еще не более трех-четырех недель. В октябре изменятся погодные условия, мобильность войск значительно сократится. Россия же будет продолжать наносить высокоточные удары по украинским базам, местам размещения, укреплениям. Такая возможность у Российской Федерации есть и останется, отмечает эксперт.