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В столице Индии усиливают меры безопасности в преддверии саммита G20

08 сентября 2023 08:32
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В Нью-Дели усиливают меры безопасности. Уже завтра, 9 сентября, там начинается саммит Большой двадцатки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Индии усиливают меры безопасности в преддверии саммита G20-1

Лидеры стран G20 начали прибывать в индийскую столицу. В его центральной части в связи с приездом гостей закрыты магазины, не ходит общественный транспорт. За порядком по всей столице следят десятки тысяч военных и полицейских В рамках саммита лидеры стран G20 проведут ряд переговоров. Ключевой темой, как ожидается, станет продовольственная безопасность. В ходе встречи участникам предстоит найти способ, как же облегчить долговые обязательства беднейших стран. Кроме того, на повестке борьба с климатическими изменениями.

# Международная политика # Новости Индии # Фотофакт

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