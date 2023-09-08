В столице Индии усиливают меры безопасности в преддверии саммита G20

Лидеры стран G20 начали прибывать в индийскую столицу. В его центральной части в связи с приездом гостей закрыты магазины, не ходит общественный транспорт. За порядком по всей столице следят десятки тысяч военных и полицейских В рамках саммита лидеры стран G20 проведут ряд переговоров. Ключевой темой, как ожидается, станет продовольственная безопасность. В ходе встречи участникам предстоит найти способ, как же облегчить долговые обязательства беднейших стран. Кроме того, на повестке борьба с климатическими изменениями.