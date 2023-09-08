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Российский сапер в одиночку обезвредил более 100 взрывных устройств ВСУ

08 сентября 2023 07:43
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В период ведения военных действий на Южно-донецком направлении российский сапер Илья Никитин произвел разминирование более 100 взрывных устройств, которые были заложены украинскими националистами. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что Никитин работал в районе линии боевого соприкосновения и совершил героический поступок. Также под его командованием в одном из населенных пунктов, который был освобожден от Вооруженных сил Украины, группа саперов произвела обезвреживание порядка нескольких сотен снарядов, мин и самодельных взрывных устройств.

# Международная политика # Олег Чехов

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