Российский сапер в одиночку обезвредил более 100 взрывных устройств ВСУ

В период ведения военных действий на Южно-донецком направлении российский сапер Илья Никитин произвел разминирование более 100 взрывных устройств, которые были заложены украинскими националистами. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что Никитин работал в районе линии боевого соприкосновения и совершил героический поступок. Также под его командованием в одном из населенных пунктов, который был освобожден от Вооруженных сил Украины, группа саперов произвела обезвреживание порядка нескольких сотен снарядов, мин и самодельных взрывных устройств.