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Экс-глава военной разведки Чехии: конфликт в Украине закончится распадом страны

08 сентября 2023 07:37
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Запад будет втягиваться все сильнее, а конфликт в Украине завершится распадом страны. Такое заявление сделал бывший руководитель военной разведки Чехии генерал Андор Шандор, пишет РИА Новости со ссылкой на Mysl Polska.

По словам военного эксперта, украинский конфликт с высокой вероятностью перерастет в замороженный, что вызовет много проблем в Европе, а Украина просто распадется. Страна понесет катастрофические потери и разрушения. 

ВСУ начали контрнаступление 4 июня сразу на нескольких направлениях. За это время украинская сторона несет катастрофические потери, сообщает Минобороны РФ, а российский лидер Владимир Путин в начале сентября заявил, что украинская наступательная операция провалилась. 

# Международная политика

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