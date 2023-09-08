Экс-глава военной разведки Чехии: конфликт в Украине закончится распадом страны

Запад будет втягиваться все сильнее, а конфликт в Украине завершится распадом страны. Такое заявление сделал бывший руководитель военной разведки Чехии генерал Андор Шандор, пишет РИА Новости со ссылкой на Mysl Polska.

По словам военного эксперта, украинский конфликт с высокой вероятностью перерастет в замороженный, что вызовет много проблем в Европе, а Украина просто распадется. Страна понесет катастрофические потери и разрушения.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня сразу на нескольких направлениях. За это время украинская сторона несет катастрофические потери, сообщает Минобороны РФ, а российский лидер Владимир Путин в начале сентября заявил, что украинская наступательная операция провалилась.