В интервью SRF председатель военно-политического общества Германии Ральф Тиле обозвал поставляемые Западом Украине старые танки Leopard 1 «металлоломом», передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что данные машины еще могут применяться, хотя их броня оставляет желать лучшего, а меткость ведения огня ниже, нежели у более современных моделей. На восстановление боеготовности этих машин может понадобиться от нескольких до девяти месяцев из-за дефицита производственных цепочек, трудозатрат и комплектующих.

Тиле подтверждает, что в случае неправильной эксплуатации старой техники она быстро переходит в категорию металлолома. Он также добавил, что при неправильной эксплуатации даже современные машины могут им стать.

В последних числах августа ФРГ передала Украине десять танков Leopard 1A5. Leopard 1 – это основной боевой танк, выпускавшийся в Германии с 1965 по 1984 год.