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В столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков

09 января 2023 08:33
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Новости Бразилии. До конца месяца в столице Бразилии объявили режим ЧС. Там продолжаются беспорядки. Тысячи сторонников бывшего президента Болсонару захватили парламент, а также ворвались в здание Верховного суда и устроили там погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков-1

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Для того чтобы взять ситуацию под контроль и очистить от демонстрантов госучреждения, понадобились почти сутки. Задержаны около полутысячи человек. На охрану общественного порядка привлечена армия.

Акции сторонников Болсонару начались в конце 2022 года. Они не согласны с результатами выборов главы государства и требуют отставки победившего на них Лулы да Силвы. Сам Болсонару осудил действия протестующих.

Сейчас в правительстве выясняют, почему силы общественной безопасности оказались абсолютно не готовы к подобным акциям и почему бунтовщики с такой легкостью захватили госучреждения. На всякий случай под усиленную охрану взяты все нефтеперерабатывающие заводы страны.

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# Массовые беспорядки # Жаир Болсонару # Лула да Силва # Новости Бразилии # Фотофакт

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