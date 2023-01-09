В Китае грабитель украл криптовалюту на 4,1 млн долларов с помощью Face ID

Новости Китая. В Китае грабитель украл криптовалюту на сумму более чем в 4 миллиона долларов с помощью Face ID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертву он приметил на мероприятии для криптоинвесторов, проследил за ней до парковки и напал на предпринимателя прямо в машине. Там грабитель отобрал у него телефон и, приставив его к лицу жертвы, разблокировал с помощью Face ID. Получив доступ к устройству, он перевел крипту с кошелька хозяина смартфона на свой счет.