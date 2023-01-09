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В Китае грабитель украл криптовалюту на 4,1 млн долларов с помощью Face ID

09 января 2023 06:41
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Новости Китая. В Китае грабитель украл криптовалюту на сумму более чем в 4 миллиона долларов с помощью Face ID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае грабитель украл криптовалюту на 4,1 млн долларов с помощью Face ID-1

Жертву он приметил на мероприятии для криптоинвесторов, проследил за ней до парковки и напал на предпринимателя прямо в машине. Там грабитель отобрал у него телефон и, приставив его к лицу жертвы, разблокировал с помощью Face ID. Получив доступ к устройству, он перевел крипту с кошелька хозяина смартфона на свой счет.

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# Ограбление # Новости Китая # Фотофакт

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