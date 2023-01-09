США отправят в страны Балтии инструктора по санкциям

Санкции по памятке. Американцы намерены научить страны Балтии политике экономического давления. Для этого туда отправят инструктора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощник министра финансов США на этой неделе совершит визиты в Латвию, Литву, Эстонию и даже Польшу. В этих странах у него запланированы встречи с местными властями. Цель – «продолжение усилий США и их союзников по лишению России доходов, а также координация по дополнительным экономическим мерам против России». Кроме того, параллельно другой представитель Минфина США приедет в Брюссель с той же целью.