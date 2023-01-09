В Бундестаге выступили за отправку Украине танков Leopard

В Бундестаге выступили за отправку в Украину танков Leopard, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После анонсированной Берлином поставки Киеву боевых машин пехоты Marder многие немецкие политики решили этим не ограничиваться и призвали также предоставить Украине танки Leopard. В то же время вице-президент Бундестага отметил, что каждый следующий шаг по оказанию помощи Киеву должен быть четко согласован с партнерами по НАТО и в этом вопросе Германия не должна действовать сама.

Власти России неоднократно критиковали западные страны за поставки оружия Украине. В Кремле говорили, что полученное Киевом западное вооружение станет легитимной целью для российских военных.