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В Бундестаге выступили за отправку Украине танков Leopard

09 января 2023 06:38
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В Бундестаге выступили за отправку в Украину танков Leopard, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бундестаге выступили за отправку Украине танков Leopard-1

После анонсированной Берлином поставки Киеву боевых машин пехоты Marder многие немецкие политики решили этим не ограничиваться и призвали также предоставить Украине танки Leopard. В то же время вице-президент Бундестага отметил, что каждый следующий шаг по оказанию помощи Киеву должен быть четко согласован с партнерами по НАТО и в этом вопросе Германия не должна действовать сама.

Власти России неоднократно критиковали западные страны за поставки оружия Украине. В Кремле говорили, что полученное Киевом западное вооружение станет легитимной целью для российских военных.

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# Международная политика # Вольфганг Кубики # Фотофакт

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