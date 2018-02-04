В Стамбуле российский и турецкий самолёты едва смогли избежать столкновения

Новости Турции. 2 февраля в Стамбуле опасно сблизились два самолёта Boeing-737. Инцидент произошёл в аэропорту Ататюрка.

По информации РИА Новости, российский самолёт авиакомпании «Победа» летел из Москвы. Сильный порыв ветра отбросил воздушное судно на траекторию взлёта самолётов. Пилот взлетавшего узкофюзеляжного авиалайнера турецкой авиакомпании «Pegasus» был вынужден резко отклониться вправо. Российский самолёт повернул в противоположную сторону.

Расстояние между самолётами составило около 250 метров. Когда опасность миновала, российское воздушное судно успешно совершило посадку. Турецкий самолёт продолжил полёт из Стамбула в Измир. Никто не пострадал.

В середине января в аэропорту Турции произошло ЧП.