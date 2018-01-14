Пассажирский Boeing почти скатился в Черное море в Турции: кадры с места событий

А затем съехал с обрыва, ведущего прямо к Черному морю!

Новости Турции. ЧП в аэропорту Турции: в городе Трабзон самолет местной авиакомпании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту было около 170 человек – пассажиры и члены экипажа. Никто из них не пострадал. После ЧП всех экстренно эвакуировали. К этому часу аэропорт возобновил работу в привычном режиме.