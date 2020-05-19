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В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса

19 мая 2020 14:17
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Новости США. В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от нового коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В опытах участвовали 45 человек, которые были разделены на несколько групп. Им вводили разные дозы вакцины.

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В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса-1

У тех, кто получал наименьшую, антитела выработались примерно в том же количестве, которое наблюдается у людей, переболевших COVID-19. При этом у тех, кто получал большую дозу, антител в организме к окончанию испытаний было выявлено намного больше, чем у пациентов с коронавирусом после излечения.

В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса-4

В случае положительных испытаний на втором и третьем этапах уже в июле будет подана заявка на лицензирование препарата.

# Коронавирус # Фотофакт

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