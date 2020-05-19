В Бангладеш из-за сильного шторма может пострадать крупнейший в мире лагерь беженцев

Мощный циклон стремительно направляется к границе Индии и Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики прогнозируют крупные разрушения в двух странах.

Уже эвакуировано более 2 миллионов человек. Сейчас циклон находится в Бенгальском заливе. Максимальная скорость порывов ветра там превысила 260 км/ч.