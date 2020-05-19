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В Бангладеш из-за сильного шторма может пострадать крупнейший в мире лагерь беженцев

19 мая 2020 12:09
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Мощный циклон стремительно направляется к границе Индии и Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики прогнозируют крупные разрушения в двух странах.

В Бангладеш из-за сильного шторма может пострадать крупнейший в мире лагерь беженцев -1

В Бангладеш из-за сильного шторма может пострадать крупнейший в мире лагерь беженцев -3

Уже эвакуировано более 2 миллионов человек. Сейчас циклон находится в Бенгальском заливе. Максимальная скорость порывов ветра там превысила 260 км/ч.

В Бангладеш из-за сильного шторма может пострадать крупнейший в мире лагерь беженцев -6

Ожидается, что шторм принесет проливные дожди. В частности, может сильно пострадать город Кокс-Базар, где находится крупнейший в мире лагерь беженцев. В данный момент там проживают около миллиона человек. Синоптики прогнозируют, что шторм ослабнет не раньше 20 мая.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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