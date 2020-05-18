Прямой эфир

Китай выделит помощь в размере 2 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса

18 мая 2020 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере 2 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы не допустить такого в будущем. Более 110 стран поддержали Австралию в расследовании причин пандемии

Китай выделит помощь в размере 2 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса -1

Китай выделит помощь в размере 2 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса -3

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая 18 мая на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в режиме видеоконференции.

В свою очередь, канцлер Германии заявила, что ни одна страна в мире в одиночку не сможет справиться с таким глобальным вызовом, как коронавирусный кризис, мировому сообществу следует объединить усилия.

Китай выделит помощь в размере 2 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса -6

Ангела Меркель отметила, что нужно больше уделять внимания профилактике и предупреждениям таких эпидемий, а также укреплению национальных систем здравоохранения.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Механический слон вернулся на улицы французского Нанта
18 мая 2020 12:47

Механический слон вернулся на улицы французского Нанта

У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5.5
18 мая 2020 12:16

У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5.5

Чтобы не допустить такого в будущем. Более 110 стран поддержали Австралию в расследовании причин пандемии
18 мая 2020 12:11

Чтобы не допустить такого в будущем. Более 110 стран поддержали Австралию в расследовании причин пандемии