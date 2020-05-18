Китай выделит помощь в размере 2 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса

Новости Китая. Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере 2 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы не допустить такого в будущем. Более 110 стран поддержали Австралию в расследовании причин пандемии

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая 18 мая на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в режиме видеоконференции. В свою очередь, канцлер Германии заявила, что ни одна страна в мире в одиночку не сможет справиться с таким глобальным вызовом, как коронавирусный кризис, мировому сообществу следует объединить усилия.