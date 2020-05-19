С острова Таити в Париж. Во Франции самолёт совершил самый длинный беспосадочный перелёт

Новости Франции. Во Франции самолет совершил самый длинный беспосадочный внутренний рейс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выполнялся с французского острова Таити в Париж, преодолен путь более 16 тысяч километров.

Перелет прошел на средней высоте – 12 500 метров и на скорости 940 км/ч. Таким образом, был побит предыдущий рекорд длительного прямого рейса, совершенного в марте из Французской Полинезии в Париж. Тогда длина маршрута составила 15 715 км, а время полета – 16,5 часов.