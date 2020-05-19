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С острова Таити в Париж. Во Франции самолёт совершил самый длинный беспосадочный перелёт

19 мая 2020 12:15
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Новости Франции. Во Франции самолет совершил самый длинный беспосадочный внутренний рейс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он выполнялся с французского острова Таити в Париж, преодолен путь более 16 тысяч километров.

С острова Таити в Париж. Во Франции самолёт совершил самый длинный беспосадочный перелёт-1

Перелет прошел на средней высоте – 12 500 метров и на скорости 940 км/ч. Таким образом, был побит предыдущий рекорд длительного прямого рейса, совершенного в марте из Французской Полинезии в Париж. Тогда длина маршрута составила 15 715 км, а время полета – 16,5 часов.

С острова Таити в Париж. Во Франции самолёт совершил самый длинный беспосадочный перелёт-4

Рекорд получился вынужденным – лайнер не смог совершить традиционную промежуточную посадку в Лос-Анджелесе, потому что власти США из-за распространения коронавируса закрыли свое воздушное пространство для самолетов из стран шенгенской зоны.

# Авиасообщение # Фотофакт

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