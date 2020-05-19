Новости Польши. Выборы президента Польши должны состояться 28 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой срок назвал глава канцелярии премьер-министра страны.

Полномочия действующего президента Анджея Дуды истекают 6 августа. Проведение первого тура до 28 июня позволяет организовать при необходимости второй тур до истечения полномочий главы государства.

Сейчас парламент Польши работает над законом о проведении выборов в условиях пандемии по смешанному принципу: очно – с организацией избирательных участков и заочно – с помощью почты.