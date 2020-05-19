Прямой эфир

Выборы президента Польши должны состояться 28 июня

19 мая 2020 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Выборы президента Польши должны состояться 28 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой срок назвал глава канцелярии премьер-министра страны.

Выборы президента Польши должны состояться 28 июня-1

Полномочия действующего президента Анджея Дуды истекают 6 августа. Проведение первого тура до 28 июня позволяет организовать при необходимости второй тур до истечения полномочий главы государства.

Выборы президента Польши должны состояться 28 июня-4

Сейчас парламент Польши работает над законом о проведении выборов в условиях пандемии по смешанному принципу: очно – с организацией избирательных участков и заочно – с помощью почты.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С острова Таити в Париж. Во Франции самолёт совершил самый длинный беспосадочный перелёт
19 мая 2020 12:15

С острова Таити в Париж. Во Франции самолёт совершил самый длинный беспосадочный перелёт

В Бангладеш из-за сильного шторма может пострадать крупнейший в мире лагерь беженцев
19 мая 2020 12:09

В Бангладеш из-за сильного шторма может пострадать крупнейший в мире лагерь беженцев

МВФ: мировая экономика в 2020 году сократится на 3 %
19 мая 2020 11:57

МВФ: мировая экономика в 2020 году сократится на 3 %