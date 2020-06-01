Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана. Птиц вырастили в питомниках ОАЭ

Новости Казахстана. Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Птицы были выращены в питомниках Объединенных Арабских Эмиратов.

К новому месту обитания их доставили специальным авиарейсом. Все птицы оснащены спутниковыми передатчиками и окольцованы. Это своеобразные паспорта пернатых: в них информация – в каком питомнике выросли дрофы и когда были выпущены на волю. Также можно отслеживать их дальнейшее местонахождение.

Бахыт Мусалиев, заведующий отделом инспекции лесного хозяйства и животного мира:

Уже в этом году количество дроф может достигнуть 3 тысяч. Кроме них, мы сами тоже выращиваем в нашем местном питомнике в Байдибекском районе. В этом году оттуда планируем выпустить на дикую природу 7 тысяч птиц. Эти работы начнутся уже в ближайшие дни.