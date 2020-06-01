Прямой эфир

Ливни, грозы и пылевые бури. В Индии из-за непогоды погибли более 40 человек

01 июня 2020 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Свыше 40 человек стали жертвами непогоды в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На регион обрушились ливни, грозы и пылевые бури.

Ливни, грозы и пылевые бури. В Индии из-за непогоды погибли более 40 человек-1

Ливни, грозы и пылевые бури. В Индии из-за непогоды погибли более 40 человек-3

Ливни, грозы и пылевые бури. В Индии из-за непогоды погибли более 40 человек-5

Сильный ветер, скорость которого достигала 60 м/с, сносил все на своем пути. Многие жители погибли в результате обрушения зданий и различных металлических конструкций.

По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать здесь еще как минимум сутки.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана. Птиц вырастили в питомниках ОАЭ
01 июня 2020 11:01

Тысячу краснокнижных дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана. Птиц вырастили в питомниках ОАЭ

Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения
01 июня 2020 09:36

Площадь перед собором Парижской Богоматери открыли для посещения

Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие
01 июня 2020 09:28

Ураган «Аманда» в Сальвадоре привёл к масштабным наводнениям и оползням: есть погибшие