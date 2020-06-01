Ливни, грозы и пылевые бури. В Индии из-за непогоды погибли более 40 человек

На регион обрушились ливни, грозы и пылевые бури.

Новости Индии. Свыше 40 человек стали жертвами непогоды в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер, скорость которого достигала 60 м/с, сносил все на своем пути. Многие жители погибли в результате обрушения зданий и различных металлических конструкций.

По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать здесь еще как минимум сутки.