В Великобритании открываются детсады, школы и рынки, а в Турции возобновили внутреннее авиасообщение

В Испании теперь можно без ограничений по времени гулять на улице и заниматься спортом. Открываются торговые центры, бассейны и пляжи (подробнее здесь). Количество посетителей при этом пока ограничено. Между тем, в Нидерландах возобновили работу рестораны и кинотеатры. Долгожданных гостей начали принимать также кафе и музеи в Финляндии.

В Австралии откроют для посетителей кафе, рестораны и пабы