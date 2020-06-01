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В Великобритании открываются детсады, школы и рынки, а в Турции возобновили внутреннее авиасообщение

01 июня 2020 14:36
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Новости мира. Мир возвращается к привычной жизни. Очередная серия отмены карантинных мер началась 1 июня во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Великобритании открываются детские сады, школы и рынки. Возобновляются спортивные соревнования.

В Великобритании открываются детсады, школы и рынки, а в Турции возобновили внутреннее авиасообщение-1

В Испании теперь можно без ограничений по времени гулять на улице и заниматься спортом. Открываются торговые центры, бассейны и пляжи (подробнее здесь). Количество посетителей при этом пока ограничено. Между тем, в Нидерландах возобновили работу рестораны и кинотеатры. Долгожданных гостей начали принимать также кафе и музеи в Финляндии.

В Австралии откроют для посетителей кафе, рестораны и пабы

В Великобритании открываются детсады, школы и рынки, а в Турции возобновили внутреннее авиасообщение-4

В Великобритании открываются детсады, школы и рынки, а в Турции возобновили внутреннее авиасообщение-6

В Великобритании открываются детсады, школы и рынки, а в Турции возобновили внутреннее авиасообщение-8

А в Турции с 1 июня вновь начнут летать самолеты. Спустя два месяца карантина в стране возобновили внутреннее авиасообщение.

# Коронавирус # Фотофакт

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