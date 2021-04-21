В США вынесли обвинительный приговор экс-полицейскому по делу Флойда
Новости США. В США экс-полицейский, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, признан виновным по всем пунктам. Единогласный вердикт вынесла коллегия присяжных в Миннеаполисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бывшему правоохранителю грозит до 40 лет тюрьмы. Окончательный приговор станет известен через 8 недель.
Напоминаем, Флойд скончался весной 2020 года вскоре после задержания. Полицейский применил жесткий удушающий прием. Решение суда американцы поддержали.
Сторонники движения «За права чернокожих» вышли на улицы Миннеаполиса и Нью-Йорка. Положительно оценил вердикт суда и президент Байден, назвав его справедливым. Глава Белого Дома подчеркнул, что это важный шаг в борьбе против системного расизма в стране.
В ночь на 21 апреля в Огайо полицейский застрелил 16-летнюю темнокожую девочку. Сотрудник открыл огонь, когда та бросилась с ножом на другую девушку. Однако, по некоторым данным, она уронила нож на землю прежде, чем полицейский выстрелил в нее. Возмущенные жители начали собираться у здания полиции. Похоже, США ожидает новая волна протестов.