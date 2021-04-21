В США вынесли обвинительный приговор экс-полицейскому по делу Флойда

Новости США. В США экс-полицейский, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, признан виновным по всем пунктам. Единогласный вердикт вынесла коллегия присяжных в Миннеаполисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бывшему правоохранителю грозит до 40 лет тюрьмы. Окончательный приговор станет известен через 8 недель.

Напоминаем, Флойд скончался весной 2020 года вскоре после задержания. Полицейский применил жесткий удушающий прием. Решение суда американцы поддержали.

Сторонники движения «За права чернокожих» вышли на улицы Миннеаполиса и Нью-Йорка. Положительно оценил вердикт суда и президент Байден, назвав его справедливым. Глава Белого Дома подчеркнул, что это важный шаг в борьбе против системного расизма в стране.