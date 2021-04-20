Умер последний защитник Брестской крепости. История мальчика, детство которого прошло на войне

Трагическое известие пришло вечером 20 апреля из Москвы. Ушел из жизни ветеран, последний боец, защищавший Брестскую крепость, Петр Котельников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти кадры мы снимали накануне 9 Мая, два года назад в Москве, где в последнее время жил Петр Павлович.