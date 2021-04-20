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Умер последний защитник Брестской крепости. История мальчика, детство которого прошло на войне

20 апреля 2021 20:50
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Трагическое известие пришло вечером 20 апреля из Москвы. Ушел из жизни ветеран, последний боец, защищавший Брестскую крепость, Петр Котельников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти кадры мы снимали накануне 9 Мая, два года назад в Москве, где в последнее время жил Петр Павлович.

Умер последний защитник Брестской крепости. История мальчика, детство которого прошло на войне-1

Умер последний защитник Брестской крепости. История мальчика, детство которого прошло на войне-3

В раннем детстве мальчик остался сиротой, учился и воспитывался в детдоме. Войну встретил в Брестской крепости 12-летним воспитанником музыкантского взвода. За оборону цитадели был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Умер последний защитник Брестской крепости. История мальчика, детство которого прошло на войне-6

Умер последний защитник Брестской крепости. История мальчика, детство которого прошло на войне-8

Петр Котельников стал прототипом главного героя фильма «Брестская крепость». Соболезнуем родным и близким.

# Некролог # Петр Котельников # Фотофакт

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