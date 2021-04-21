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Китай призвал к построению мировой экономики открытого типа

21 апреля 2021 06:35
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Новости Китая. К построению мировой экономики открытого типа призывает Китай. С такой речью выступил председатель КНР на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай призвал к построению мировой экономики открытого типа-1

Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо упрощать процедуры торговли и инвестиций, а также укреплять цепочки производства и поставок. Кроме того, стоит учитывать, что открытость – это необходимый шаг для развития и прогресса. Вдобавок она является ключом к восстановлению мировой экономики в эпоху после пандемии.

Китай призвал к построению мировой экономики открытого типа-4

В связи с этим Китай планирует расширять сотрудничество с различными сторонами, в том числе в сферах профилактики и контроля инфекционных заболеваний.

# Международная политика # Си Цзиньпин # Фотофакт

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