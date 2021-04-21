Китай призвал к построению мировой экономики открытого типа

Новости Китая. К построению мировой экономики открытого типа призывает Китай. С такой речью выступил председатель КНР на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо упрощать процедуры торговли и инвестиций, а также укреплять цепочки производства и поставок. Кроме того, стоит учитывать, что открытость – это необходимый шаг для развития и прогресса. Вдобавок она является ключом к восстановлению мировой экономики в эпоху после пандемии.