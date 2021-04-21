В городе на побережье Уэльса сошёл оползень. Жителей соседних домов эвакуировали

Новости Великобритании. Власти северо-западного Уэльса эвакуировали людей из их домов в городе Нефин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Власти северо-западного Уэльса эвакуировали людей из их домов в городе Нефин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это потребовалось после того, как прямо к жилым районам подкралась опасность. Масштабы прибрежного оползня можно оценить с высоты.
Первым забило тревогу агентство морской и береговой охраны Великобритании. Ширина обвалившейся скалы достигает 40 метров.
Люди предупреждены об угрозе. Им посоветовали держаться подальше от места обрушения так называемого валлийского утеса.