В городе на побережье Уэльса сошёл оползень. Жителей соседних домов эвакуировали

Новости Великобритании. Власти северо-западного Уэльса эвакуировали людей из их домов в городе Нефин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это потребовалось после того, как прямо к жилым районам подкралась опасность. Масштабы прибрежного оползня можно оценить с высоты.

Первым забило тревогу агентство морской и береговой охраны Великобритании. Ширина обвалившейся скалы достигает 40 метров.