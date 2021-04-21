Прямой эфир

В городе на побережье Уэльса сошёл оползень. Жителей соседних домов эвакуировали

21 апреля 2021 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Власти северо-западного Уэльса эвакуировали людей из их домов в городе Нефин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе на побережье Уэльса сошёл оползень. Жителей соседних домов эвакуировали-1

Это потребовалось после того, как прямо к жилым районам подкралась опасность. Масштабы прибрежного оползня можно оценить с высоты.

В городе на побережье Уэльса сошёл оползень. Жителей соседних домов эвакуировали-4

В городе на побережье Уэльса сошёл оползень. Жителей соседних домов эвакуировали-6

Первым забило тревогу агентство морской и береговой охраны Великобритании. Ширина обвалившейся скалы достигает 40 метров.

В городе на побережье Уэльса сошёл оползень. Жителей соседних домов эвакуировали-9

В городе на побережье Уэльса сошёл оползень. Жителей соседних домов эвакуировали-11

Люди предупреждены об угрозе. Им посоветовали держаться подальше от места обрушения так называемого валлийского утеса.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Китай призвал к построению мировой экономики открытого типа
21 апреля 2021 06:35

Китай призвал к построению мировой экономики открытого типа

Умер последний защитник Брестской крепости. История мальчика, детство которого прошло на войне
20 апреля 2021 20:50

Умер последний защитник Брестской крепости. История мальчика, детство которого прошло на войне

Исполняющий обязанности премьера Ливана заявил, что страна находится на грани краха
20 апреля 2021 19:50

Исполняющий обязанности премьера Ливана заявил, что страна находится на грани краха