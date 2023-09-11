В США вспоминают жертв трагедии 11 сентября

В этот день в 2001 году террористы захватили четыре самолета. Два из них были направлены на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий – в здание Пентагона. А четвертый рухнул в штате Пенсильвания. Всего жертвами атаки стали почти 3 000 человек. Под обломками Всемирного торгового центра оказалась и 32-летняя минчанка Ирина Бусло.